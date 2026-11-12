MLP Aktie

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WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

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12.11.2026 14:11:25

MLP SE Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für MLP von 8,80 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Schwarz schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals, dass die zuvor angekündigt starken Zahlen das Vertrauen in die Ambitionen des Finanzdienstleisters für das Jahr 2028 erhöhten. Er habe die langfristigen Anlageperspektiven ja im Januar schon gelobt, zeigte sich jetzt aber überrascht davon, wie schnell sich die Stimmung verbessert habe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 13:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MLP SE Buy
Unternehmen:
MLP SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,56 € 		Abst. Kursziel*:
21,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,45%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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