MLP Aktie
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WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
MLP SE Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für MLP von 8,80 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Schwarz schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals, dass die zuvor angekündigt starken Zahlen das Vertrauen in die Ambitionen des Finanzdienstleisters für das Jahr 2028 erhöhten. Er habe die langfristigen Anlageperspektiven ja im Januar schon gelobt, zeigte sich jetzt aber überrascht davon, wie schnell sich die Stimmung verbessert habe./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 13:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
|
Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,56 €
|
Abst. Kursziel*:
21,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,45%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
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|MLP SE
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