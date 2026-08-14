MLP Aktie
|7,99EUR
|0,05EUR
|0,63%
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach Halbjahreszahlen von 11,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe rekordhohe Erlöse verzeichnet, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Jahresausblick erscheine konservativ. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
|
Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,05 €
|
Abst. Kursziel*:
61,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,70%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MLP SE
|
13.08.26
|EQS-News: MLP SE: 'H1 2026: MLP achieves new record highs in revenue and earnings' (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: MLP SE: 'H1 2026: MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis' (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-AFR: MLP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
05.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu MLP SE
Aktien in diesem Artikel
|MLP SE
|7,98
|0,50%
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|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG