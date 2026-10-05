MLP Aktie
|10,26EUR
|0,16EUR
|1,58%
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach einer höheren Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) 2026 von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieses Ziel sei noch immer zurückhaltend, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt dank höherer erfolgsabhängiger Gebühren dürfte der Finanzdienstleister auch die höheren Zielvorgaben noch übertreffen. Positive Effekte dürfte auch die anstehende Rentenreform zeitigen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
|
Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,91 €
|
Abst. Kursziel*:
51,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,20%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MLP SE
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02.10.26
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02.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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02.10.26
|MLP-Aktie profitiert von starken Geschäften - Prognose angehoben (dpa-AFX)
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02.10.26
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02.10.26
|ROUNDUP: MLP hebt Jahresziel an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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02.10.26
|EQS-Adhoc: MLP SE: MLP Konzern erwartet für Q3 2026 ein EBIT deutlich über Vorjahreswert und erhöht EBIT-Prognose für Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro (EQS Group)
|
02.10.26
|EQS-Adhoc: MLP SE: MLP Group expects significantly higher EBIT for Q3 2026 than in the previous year and raises EBIT forecast for full year 2026 to EUR 110 to 120 million (EQS Group)
Analysen zu MLP SE
Aktien in diesem Artikel
|MLP SE
|10,38
|2,77%
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|Deutsche Bank AG
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|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
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|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
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|Givaudan Underperform
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|Deutsche Bank AG
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