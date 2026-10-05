MLP Aktie

10,26EUR 0,16EUR 1,58%
MLP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

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05.10.2026 08:22:00

MLP SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach einer höheren Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) 2026 von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieses Ziel sei noch immer zurückhaltend, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt dank höherer erfolgsabhängiger Gebühren dürfte der Finanzdienstleister auch die höheren Zielvorgaben noch übertreffen. Positive Effekte dürfte auch die anstehende Rentenreform zeitigen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MLP SE Buy
Unternehmen:
MLP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,91 € 		Abst. Kursziel*:
51,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,20%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.08.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 MLP Buy Baader Bank
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Aktien in diesem Artikel

MLP SE 10,38 2,77% MLP SE

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08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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08:49 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 HORNBACH Halten DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nike Neutral UBS AG
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
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