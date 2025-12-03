Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|
03.12.2025 13:55:01
EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Internet:
|www.newron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102198 03.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.mehr Nachrichten
|
13:55
|EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, sell (EQS Group)
|
13:55
|EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, Verkauf (EQS Group)
|
12:27
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, sell (EQS Group)