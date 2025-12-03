SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Newron PharmaceuticalsAz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,60 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 315,789 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 18,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 842,11 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 148,42 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 387,79 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at