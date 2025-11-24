RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
24.11.2025 11:49:08
EQS-DD: RENK Group AG: Dr. Alexander Sagel, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|RENK Group AG
|Gögginger Straße 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet:
|https://www.renk.com
|End of News
|EQS News Service
|
102008 24.11.2025 CET/CEST
Analysen zu RENKmehr Analysen
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
