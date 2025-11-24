Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 28 440,14 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 331,416 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,504 Prozent auf 28 406,19 Punkte an der Kurstafel, nach 28 263,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28 403,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 637,52 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 30 291,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der MDAX mit 30 998,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 180,20 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,58 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell United Internet (+ 3,82 Prozent auf 25,02 EUR), HOCHTIEF (+ 3,78 Prozent auf 280,20 EUR), IONOS (+ 3,74 Prozent auf 27,75 EUR), Nemetschek SE (+ 3,73 Prozent auf 93,05 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 16,85 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-3,66 Prozent auf 69,85 EUR), RENK (-3,30 Prozent auf 49,18 EUR), Evonik (-1,04 Prozent auf 13,28 EUR), AUTO1 (-0,85 Prozent auf 23,20 EUR) und CTS Eventim (-0,83 Prozent auf 83,95 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 895 651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,223 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

