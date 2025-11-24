MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent höher bei 28 459,77 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 331,416 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,504 Prozent auf 28 406,19 Punkte an der Kurstafel, nach 28 263,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 28 579,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28 403,05 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 291,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, stand der MDAX bei 30 998,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 180,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,66 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 4,23 Prozent auf 25,12 EUR), AIXTRON SE (+ 4,11 Prozent auf 16,99 EUR), thyssenkrupp (+ 3,82 Prozent auf 8,80 EUR), HOCHTIEF (+ 3,26 Prozent auf 278,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,17 Prozent auf 91,65 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil RENK (-3,64 Prozent auf 49,01 EUR), HENSOLDT (-3,24 Prozent auf 70,15 EUR), AUTO1 (-0,68 Prozent auf 23,24 EUR), LEG Immobilien (-0,46 Prozent auf 64,30 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0,46 Prozent auf 21,70 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 944 263 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,223 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at