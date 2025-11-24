RENK Aktie

24.11.2025 11:49:08

EQS-DD: RENK Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 11:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Alexander
Nachname(n): Sagel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RENK Group AG

b) LEI
894500H8CNSZ53EI6K63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000RENK730

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,2452 EUR 80.909,86 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,2452 EUR 80.909,86 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: RENK Group AG
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Deutschland
Internet: https://www.renk.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102008  24.11.2025 CET/CEST





