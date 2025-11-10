EQS-News: Kontron Acquisition GmbH, mittelbare Tochtergesellschaft der Kontron AG beschließt aktienrechtlichen Squeeze-Out der KATEK SE, Ismaning/Deutschland

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out

Kontron Acquisition GmbH, mittelbare Tochtergesellschaft der Kontron AG beschließt aktienrechtlichen Squeeze-Out der KATEK SE, Ismaning/Deutschland



Linz, 10. November 2025 – Die Kontron Acquisition GmbH, eine 100%-ige mittelbare Konzerngesellschaft der Kontron AG hat heute der KATEK SE mitgeteilt, dass ihr Aktien an der Gesellschaft in Höhe von rund 96,86 % und somit mehr als 95% des Grundkapitals der Gesellschaft gehören.

Die Kontron Acquisition GmbH hat heute das Verlangen an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet, über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der Gesellschaft an die Kontron Acquisition GmbH gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in einer noch einzuberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft beschließen zu lassen (aktienrechtlicher Squeeze-Out). Die Höhe der den Minderheitsaktionären zu gewährenden Barabfindung steht noch nicht fest. Diese wird aktuell festgelegt und der KATEK SE separat in einem konkretisierenden zweiten Verlangen der Kontron Acquisition GmbH (konkretisierendes Verlangen) mitgeteilt. Die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung wird durch einen vom Landgericht München ausgewählten und bestellten Prüfer geprüft. Im Anschluss an den Zugang des konkretisierenden Verlangens bei der Gesellschaft wird KATEK SE entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Zeitpunkt der Hauptversammlung informieren.

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

