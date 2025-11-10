Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,14 Prozent auf 3 505,09 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,932 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,950 Prozent fester bei 3 498,51 Punkten in den Montagshandel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 521,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 496,49 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX stand vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 775,37 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 3 381,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,67 Prozent auf 33,34 EUR), AIXTRON SE (+ 5,91 Prozent auf 17,48 EUR), Siltronic (+ 4,48 Prozent auf 47,54 EUR), TeamViewer (+ 3,51 Prozent auf 6,04 EUR) und Kontron (+ 3,16 Prozent auf 22,82 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-1,18 Prozent auf 5,17 EUR), PNE (-0,70 Prozent auf 9,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,62 EUR), Bechtle (-0,12 Prozent auf 34,22 EUR) und 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 21,55 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 024 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

