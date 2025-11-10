Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Am Montag legt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,45 Prozent auf 3 515,86 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,932 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,950 Prozent auf 3 498,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 496,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 521,49 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 3 775,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 381,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 11,05 Prozent auf 33,76 EUR), Kontron (+ 4,70 Prozent auf 23,16 EUR), Siltronic (+ 4,35) Prozent auf 47,48 EUR), TeamViewer (+ 3,77 Prozent auf 6,06 EUR) und Nagarro SE (+ 3,29 Prozent auf 44,64 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 26,55 EUR), freenet (+ 0,00 Prozent auf 27,68 EUR), HENSOLDT (+ 0,38 Prozent auf 92,00 EUR), QIAGEN (+ 0,66 Prozent auf 37,58 EUR) und Drägerwerk (+ 0,74 Prozent auf 67,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 269 106 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 245,537 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at