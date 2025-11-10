Siltronic Aktie

TecDAX im Fokus 10.11.2025 12:26:49

Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,40 Prozent auf 3 514,04 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 554,932 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,950 Prozent auf 3 498,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 521,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 496,49 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 3 775,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der TecDAX 3 381,29 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,93 Prozent auf 33,42 EUR), Siltronic (+ 5,41 Prozent auf 47,96 EUR), TeamViewer (+ 4,71 Prozent auf 6,11 EUR), Nagarro SE (+ 4,40 Prozent auf 45,12 EUR) und Kontron (+ 4,25 Prozent auf 23,06 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,23 Prozent auf 43,39 EUR), freenet (+ 0,29 Prozent auf 27,76 EUR), Nordex (+ 0,30 Prozent auf 27,14 EUR) und PNE (+ 0,40 Prozent auf 10,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 246 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,537 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen

06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
28.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 27,12 1,38% Deutsche Telekom AG
freenet AG 27,74 -1,07% freenet AG
Kontron 22,94 0,00% Kontron
Nagarro SE 44,18 1,42% Nagarro SE
Nordex AG 27,86 2,35% Nordex AG
PNE AG 10,28 1,98% PNE AG
SAP SE 219,25 0,87% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,54 2,30% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 44,50 -4,05% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 33,34 0,66% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,04 0,50% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 515,36 0,53%

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

