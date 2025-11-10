Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX im Fokus
|
10.11.2025 12:26:49
Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,40 Prozent auf 3 514,04 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 554,932 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,950 Prozent auf 3 498,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 521,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 496,49 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 3 775,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der TecDAX 3 381,29 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,93 Prozent auf 33,42 EUR), Siltronic (+ 5,41 Prozent auf 47,96 EUR), TeamViewer (+ 4,71 Prozent auf 6,11 EUR), Nagarro SE (+ 4,40 Prozent auf 45,12 EUR) und Kontron (+ 4,25 Prozent auf 23,06 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,23 Prozent auf 43,39 EUR), freenet (+ 0,29 Prozent auf 27,76 EUR), Nordex (+ 0,30 Prozent auf 27,14 EUR) und PNE (+ 0,40 Prozent auf 10,08 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 246 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,537 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
11.11.25
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|27,12
|1,38%
|freenet AG
|27,74
|-1,07%
|Kontron
|22,94
|0,00%
|Nagarro SE
|44,18
|1,42%
|Nordex AG
|27,86
|2,35%
|PNE AG
|10,28
|1,98%
|SAP SE
|219,25
|0,87%
|Siemens Healthineers AG
|44,54
|2,30%
|Siltronic AG
|44,50
|-4,05%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|33,34
|0,66%
|TeamViewer
|6,04
|0,50%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 515,36
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.