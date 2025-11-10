Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,40 Prozent auf 3 514,04 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 554,932 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,950 Prozent auf 3 498,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 521,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 496,49 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 3 775,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der TecDAX 3 381,29 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,93 Prozent auf 33,42 EUR), Siltronic (+ 5,41 Prozent auf 47,96 EUR), TeamViewer (+ 4,71 Prozent auf 6,11 EUR), Nagarro SE (+ 4,40 Prozent auf 45,12 EUR) und Kontron (+ 4,25 Prozent auf 23,06 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,23 Prozent auf 43,39 EUR), freenet (+ 0,29 Prozent auf 27,76 EUR), Nordex (+ 0,30 Prozent auf 27,14 EUR) und PNE (+ 0,40 Prozent auf 10,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 246 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,537 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at