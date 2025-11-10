TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Für den TecDAX ging es heute aufwärts.

Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,97 Prozent stärker bei 3 499,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 554,932 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,950 Prozent fester bei 3 498,51 Punkten in den Montagshandel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 493,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 521,55 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 775,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 381,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,63 Prozent auf 32,72 EUR), AIXTRON SE (+ 6,36 Prozent auf 17,55 EUR), HENSOLDT (+ 3,66 Prozent auf 95,00 EUR), TeamViewer (+ 2,40 Prozent auf 5,98 EUR) und Kontron (+ 2,17 Prozent auf 22,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen 1&1 (-0,70 Prozent auf 21,40 EUR), EVOTEC SE (-0,69 Prozent auf 5,20 EUR), Nemetschek SE (-0,59 Prozent auf 92,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,52 Prozent auf 42,24 EUR) und Eckert Ziegler (-0,13 Prozent auf 15,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 086 698 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,88 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

