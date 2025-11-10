EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Index im Blick
|
10.11.2025 17:59:11
TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain
Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,97 Prozent stärker bei 3 499,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 554,932 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,950 Prozent fester bei 3 498,51 Punkten in den Montagshandel, nach 3 465,60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 493,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 521,55 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 775,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 381,29 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,63 Prozent auf 32,72 EUR), AIXTRON SE (+ 6,36 Prozent auf 17,55 EUR), HENSOLDT (+ 3,66 Prozent auf 95,00 EUR), TeamViewer (+ 2,40 Prozent auf 5,98 EUR) und Kontron (+ 2,17 Prozent auf 22,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen 1&1 (-0,70 Prozent auf 21,40 EUR), EVOTEC SE (-0,69 Prozent auf 5,20 EUR), Nemetschek SE (-0,59 Prozent auf 92,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,52 Prozent auf 42,24 EUR) und Eckert Ziegler (-0,13 Prozent auf 15,64 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 086 698 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,88 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
10.11.25
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)