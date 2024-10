EQS-News: Kontron AG und Qualcomm kooperieren bei der Transformation von Edge Computing und KI

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Kooperation

San Diego, USA, 10. October 2024 – Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und Embedded Computing-Technologie, schließt sich mit Qualcomm Technologies, Inc. zusammen, um die Bereiche Edge Computing und künstliche Intelligenz zu revolutionieren. Auf dem Age of Industrial Intelligence Event von Qualcomm Technologies am 9. Oktober 2024 in Austin, Texas, hat Kontron die Zusammenarbeit vorgestellt, die darauf abzielt, Kontrons Expertise in robusten Embedded-Systemen mit Qualcomms bahnbrechenden Mobil- und KI-Technologien zusammenzubringen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation für eine Vielzahl von Branchen, darunter Automotive, Industrieautomation, Eisenbahnen und Smart Cities. Durch die Nutzung der fortschrittlichen 5G-, KI- und Edge-Computing-Fähigkeiten von Qualcomm Technologies wird Kontron sein Portfolio an eingebetteten Lösungen weiterentwickeln, um den wachsenden Anforderungen dieser Branchen gerecht zu werden. Hannes Niederhauser, CEO von Kontron, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: „Während unsere Vision im IoT-Markt bereits Realität wird, stellt unsere Zusammenarbeit mit Qualcomm einen weiteren entscheidenden Moment in der Entwicklung von vernetzten Embedded-Systemen dar. Wir aktualisieren nicht nur die Technologie, wir revolutionieren sie. Diese Partnerschaft versetzt uns in die Lage, unseren Kunden den Zugang zum vollen Potenzial von Künstlicher Intelligenz und Konnektivität der nächsten Generation mit höchstem Sicherheitsstandard zu ermöglichen.“ Enrico Salvatori, Senior Vice President und President von Qualcomm Europe, Inc., fügte hinzu: „Die Entwicklungen von Geräten der nächsten Generation, die durch Fortschritte in den Bereichen KI, Edge Computing und Konnektivität angetrieben werden, wird die Transformation der Industrie beschleunigen. Wir freuen uns, mit Kontron zusammenzuarbeiten und gemeinsam neue Technologien in das Embedded-Ökosystem zu bringen.“ Im Rahmen der Zusammenarbeit werden künftig die Prozessoren von Qualcomm Technologies verstärkt im Produktportfolio von Kontron zum Einsatz kommen. Bereits heute werden diese in mehreren Projekten eingesetzt. Die Implementierung wird die Edge-AI-Fähigkeiten erheblich steigern, wodurch eine effektivere Datenverarbeitung in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht und neue Chancen für industrielle IoT-Anwendungen geschaffen werden. Kontrons Engagement für Innovation wird auch durch seine Position als europäischer Entwickler und Hersteller von 5G-Modulen für die Automobilindustrie unterstrichen, wobei die gesamte Entwicklung und Produktion in Deutschland stattfindet. Mit diesem Schritt positioniert sich Kontron als Schlüsselakteur bei der Gewährleistung einer sicheren globalen Lieferkette von Komponenten für kritische Kommunikationsinfrastrukturen. Da Unternehmen zunehmend den Bedarf an fortschrittlichen KI- und Konnektivitätslösungen erkennen, arbeitet Kontron mit Qualcomm Technologies zusammen, um Plattformen zu entwickeln, die Unternehmen die Nutzung von Daten, KI und maschinellem Lernen ermöglichen. Diese Zusammenarbeit ebnet den Weg für eine neue Ära intelligenter, leistungsstarker eingebetteter Systeme, die Innovationen in allen Branchen vorantreiben werden. Folgen Sie Kontron:



Über Kontron Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

