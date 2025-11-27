Kontron Aktie

24,00EUR 0,36EUR 1,52%
Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

27.11.2025 14:50:54

Kontron Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei dem Technologieunternehmen hätten sich die Fragen der Investoren auf die Treiber der impliziten Margenverbesserung im vierten Quartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe die günstige Saisonalität im Schlussquartal und einen verbesserten Produktmix hervorgehoben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,06 € 		Abst. Kursziel*:
12,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

