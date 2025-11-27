Kontron Aktie
|24,00EUR
|0,36EUR
|1,52%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei dem Technologieunternehmen hätten sich die Fragen der Investoren auf die Treiber der impliziten Margenverbesserung im vierten Quartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe die günstige Saisonalität im Schlussquartal und einen verbesserten Produktmix hervorgehoben./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,06 €
|
Abst. Kursziel*:
12,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|EQS-DD: Kontron AG: Philipp Schulz, buy (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-DD: Kontron AG: Philipp Schulz, Kauf (EQS Group)