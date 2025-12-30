Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|TecDAX aktuell
|
30.12.2025 09:28:58
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus
Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,08 Prozent stärker bei 3 602,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564,056 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,052 Prozent stärker bei 3 601,69 Punkten, nach 3 599,82 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 605,75 Punkte, das Tagestief hingegen 3 600,10 Zähler.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 3 591,78 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 3 648,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 417,15 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,83 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 116,20 EUR), HENSOLDT (+ 0,76 Prozent auf 73,05 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,78 EUR) und IONOS (+ 0,18 Prozent auf 27,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil 1&1 (-1,01 Prozent auf 24,40 EUR), Nagarro SE (-0,91 Prozent auf 76,20 EUR), Kontron (-0,79 Prozent auf 22,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,67 Prozent auf 38,56 EUR) und JENOPTIK (-0,62 Prozent auf 19,31 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 68 634 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,81 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
29.12.25
|DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
29.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.