Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,08 Prozent stärker bei 3 602,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564,056 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,052 Prozent stärker bei 3 601,69 Punkten, nach 3 599,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 605,75 Punkte, das Tagestief hingegen 3 600,10 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 3 591,78 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 3 648,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 417,15 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,83 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 116,20 EUR), HENSOLDT (+ 0,76 Prozent auf 73,05 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,78 EUR) und IONOS (+ 0,18 Prozent auf 27,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil 1&1 (-1,01 Prozent auf 24,40 EUR), Nagarro SE (-0,91 Prozent auf 76,20 EUR), Kontron (-0,79 Prozent auf 22,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,67 Prozent auf 38,56 EUR) und JENOPTIK (-0,62 Prozent auf 19,31 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 68 634 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,81 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at