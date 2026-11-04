LION E-Mobility Aktie
WKN DE: A2QH97 / ISIN: CH0560888270
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04.11.2026 11:46:04
EQS-News: Lion E-Mobility announces planned Board transition
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EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Key word(s): Personnel
Lion E-Mobility announces planned Board transition
Zug, 4 November, 2026 - LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), a leading manufacturer of battery packs for electric mobility and energy storage solutions, announces that Alessio Basteri will step down from the Board of Directors.
04.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200APPWFDYDGV1M54
|EQS News ID:
|2428316
|End of News
|EQS News Service
|
2428316 04.11.2026 CET/CEST
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