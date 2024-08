EQS-News: Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2024 mit starkem Wachstum bei Subskription/SaaS

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Quartalsergebnis

Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2024 mit starkem Wachstum bei Subskription/SaaS



31.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Corporate News Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2024 mit starkem Wachstum bei Subskription/SaaS +82,9 % Wachstum bei Subskription/SaaS auf 124,6 Mio. Euro im Q2

+26,5 % ARR-Wachstum im Q2 auf 797,9 Mio. Euro

+9,7 % Zuwachs im Q2 beim Konzernumsatz auf 227,7 Mio. Euro

EBITDA-Marge im Q2 bei 27,0 %, bereinigt um akquisitionsbedingte Einmalkosten bei 29,4 %

+27,7 % Wachstum beim Quartalsergebnis je Aktie auf 0,36 Euro

Organische Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Ausblick 2024 nach Übernahme von GoCanvas erweitert München, 31. Juli 2024 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, bestätigt auf der Basis der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr die bisherige Prognose für das operative Geschäft (d.h. ohne Akquisitionseffekte) für das Geschäftsjahr 2024. Zugleich wurde die Prognose aufgrund der Akquisition von GoCanvas (konsolidiert ab 1. Juli) erweitert. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal verlief nach Plan. Das Wachstum der Umsätze aus Subskription und SaaS konnte deutlich um mehr als 80% gesteigert werden, sodass der Anteil der wiederkehrenden Umsätze bereits zum 1. Halbjahr auf über 85% stieg. „Wir sind mit der Entwicklung des ersten Halbjahres sehr zufrieden. Die sehr hohe Wachstumsdynamik bei Subskription und SaaS im zweiten Quartal zeigt zudem, dass die Umstellung unseres Geschäftsmodells weiterhin sehr erfolgreich verläuft“, so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Hinzu kommen unsere strategischen Schwerpunktthemen, wie die verstärkte Internationalisierung und neue Technologien sowie der Erwerb von GoCanvas, die auf künftiges Wachstum einzahlen. Mit GoCanvas, der größten Akquisition in unserer über 60-jährigen Firmengeschichte, erweitern wir unser Portfolio um einzigartige SaaS-Lösungen im Bereich Field Management für mehr Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle und beschleunigen gleichzeitig unsere Umstellung auf wiederkehrende Umsatzerlöse. Wir versprechen uns dadurch für den Konzern und insbesondere für unser Build-Segment erhebliche Synergien“. Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q2 und 1. Halbjahr 2024 Haupttreiber im Q2 waren die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Angeboten , die mit einem Plus von 82,9% (währungsbereinigt: 82,2%) gegenüber dem Q2 2023 noch einmal deutlich überproportional zum Gesamtumsatz auf ein neues Rekordhoch von 124,6 Mio. Euro stiegen. Im ersten Halbjahr nahmen diese Umsätze deutlich um 74,9% (währungsbereinigt: 75,3%) auf 230,9 Mio. Euro zu (Vorjahreszeitraum: 132,0 Mio. Euro).

, die mit einem Plus von 82,9% (währungsbereinigt: 82,2%) gegenüber dem Q2 2023 noch einmal deutlich überproportional zum Gesamtumsatz auf ein neues Rekordhoch von 124,6 Mio. Euro stiegen. Im ersten Halbjahr nahmen diese Umsätze deutlich um 74,9% (währungsbereinigt: 75,3%) auf 230,9 Mio. Euro zu (Vorjahreszeitraum: 132,0 Mio. Euro). Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 26,5% (währungsbereinigt: 26,2%) auf 797,9 Mio. Euro. Damit lag das ARR-Wachstum deutlich über dem Umsatzwachstum, was auf ein großes Wachstumspotenzial in den kommenden zwölf Monaten hinweist.

stiegen um 26,5% (währungsbereinigt: 26,2%) auf 797,9 Mio. Euro. Damit lag das ARR-Wachstum deutlich über dem Umsatzwachstum, was auf ein großes Wachstumspotenzial in den kommenden zwölf Monaten hinweist. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg zum Ende des ersten Halbjahres strategiekonform um mehr als 10 Prozentpunkte auf 85,3% (Vorjahreszeitraum: 74,5%) und erreichte damit bereits den für das Gesamtjahr angestrebten Wert.

am Gesamtumsatz stieg zum Ende des ersten Halbjahres strategiekonform um mehr als 10 Prozentpunkte auf 85,3% (Vorjahreszeitraum: 74,5%) und erreichte damit bereits den für das Gesamtjahr angestrebten Wert. Der Konzernumsatz stieg im Q2 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 9,7% (währungsbereinigt: 9,7%) auf 227,7 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsätze auf 451,6 Mio. Euro, ein Wachstum von 9,6% (währungsbereinigt: 10,0%).

stieg im Q2 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 9,7% (währungsbereinigt: 9,7%) auf 227,7 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsätze auf 451,6 Mio. Euro, ein Wachstum von 9,6% (währungsbereinigt: 10,0%). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm im Quartalsvergleich um 9,5% auf 61,4 Mio. Euro zu. Darin enthalten sind Einmalkosten für M&A-Aktivitäten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, sodass die EBITDA-Marge mit 27,0% auf dem Niveau des Vorjahresquartals blieb. Bereinigt um die akquisitionsbedingten Einmalkosten lag die EBITDA-Marge im Q2 bei 29,4%. Im 1. Halbjahr erhöhte sich das EBITDA um 10,8% auf 129,7 Mio. Euro, was einer Marge von 28,7% (Vorjahreszeitraum: 28,4%) entspricht. Ohne die einmaligen akquisitionsbedingten Kosten liegt die EBITDA-Marge im 1. Halbjahr 2024 mit 30,0% bereits im Rahmen der im März 2024 kommunizierten Prognose für das Gesamtjahr.

nahm im Quartalsvergleich um 9,5% auf 61,4 Mio. Euro zu. Darin enthalten sind Einmalkosten für M&A-Aktivitäten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, sodass die EBITDA-Marge mit 27,0% auf dem Niveau des Vorjahresquartals blieb. Bereinigt um die akquisitionsbedingten Einmalkosten lag die EBITDA-Marge im Q2 bei 29,4%. Im 1. Halbjahr erhöhte sich das EBITDA um 10,8% auf 129,7 Mio. Euro, was einer Marge von 28,7% (Vorjahreszeitraum: 28,4%) entspricht. Ohne die einmaligen akquisitionsbedingten Kosten liegt die EBITDA-Marge im 1. Halbjahr 2024 mit 30,0% bereits im Rahmen der im März 2024 kommunizierten Prognose für das Gesamtjahr. Deutlich mit 27,7% auf 41,9 Mio. Euro stieg der Quartalsüberschuss, was einem Ergebnis je Aktie von 0,36 Euro entspricht (Q2 2023: 0,28 Euro). Im Halbjahr stieg der Überschuss um 22,3% auf 84,5 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie lag bei hohen 0,73 Euro (Vorjahr: 0,60 Euro). Strategische Highlights Die konzernweite Umstellung auf Subskription und SaaS läuft weiterhin erfolgreich nach Plan, wobei vor allem das Build-Segment durch die Marke Bluebeam und das Design-Segment die größten Treiber in diesem Jahr sind.

läuft weiterhin erfolgreich nach Plan, wobei vor allem das Build-Segment durch die Marke Bluebeam und das Design-Segment die größten Treiber in diesem Jahr sind. Die Internationalisierung wurde weiter vorangetrieben. Das Wachstum im Ausland stieg mit +12,4% in Nordamerika und +16,2% in Asien/Pazifik im ersten Halbjahr deutlich stärker als in Deutschland. Insbesondere in Indien, als einer der größten und am stärksten wachsenden Märkte für die Bauindustrie, sieht Nemetschek erhebliches Potenzial. Um an diesem dynamischen Wachstum zukünftig noch stärker zu partizipieren, wurde nach Hyderabad mit einem Shared-Service- sowie Entwicklungs- und Forschungszentrum, in Mumbai ein zweiter Standort mit einem lokalen Go-to-Market-Büro eingeweiht.

wurde weiter vorangetrieben. Das Wachstum im Ausland stieg mit +12,4% in Nordamerika und +16,2% in Asien/Pazifik im ersten Halbjahr deutlich stärker als in Deutschland. Insbesondere in Indien, als einer der größten und am stärksten wachsenden Märkte für die Bauindustrie, sieht Nemetschek erhebliches Potenzial. Um an diesem dynamischen Wachstum zukünftig noch stärker zu partizipieren, wurde nach Hyderabad mit einem Shared-Service- sowie Entwicklungs- und Forschungszentrum, in Mumbai ein zweiter Standort mit einem lokalen Go-to-Market-Büro eingeweiht. Die Übernahme der GoCanvas Holdings, Inc., einem führenden Softwareanbieter für die Zusammenarbeit von Facharbeitern auf der Baustelle, wurde am 1. Juli erfolgreich abgeschlossen. Mit GoCanvas können traditionell papierbasierte Prozesse digitalisiert, Inspektionen vereinfacht, die Sicherheit verbessert und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt werden. Die komplementären Technologien, Kundenstämme und regionalen Vertriebsstrukturen von GoCanvas und der Nemetschek Group, eröffnen erhebliche Synergiepotenziale und Wachstumschancen. Die Akquisition stärkt zudem die Marktposition der Nemetschek Group in Nordamerika, während sich GoCanvas eine attraktive Basis für die Expansion in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eröffnet. Entwicklung der Segmente im Q2 und 1. Halbjahr 2024 (siehe Tabelle) Das Segment Design verzeichnete im Q2 ein Wachstum von 10,4% (währungsbereinigt: 10,8%) auf 112,4 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz auf 228,0 Mio. Euro (+9,5%, währungsbereinigt: +10,1%). Wachstumstreiber waren im Q2 erneut die Umsätze aus Subskription/SaaS, die um 88,5% stiegen. In den folgenden Quartalen werden sich wie geplant die vorübergehenden rechnungslegungsbedingten temporären Effekte aus der Umstellung auf Subskription und SaaS umsatzdämpfend verstärkt bemerkbar machen. Das EBITDA im Q2 stieg deutlich überproportional um 29,2% auf 26,8 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 23,8% entspricht. Im 1. Halbjahr 2024 verbesserte sich die EBITDA-Marge damit auf 27,3% (Vorjahreszeitraum: 24,4%).

verzeichnete im Q2 ein Wachstum von 10,4% (währungsbereinigt: 10,8%) auf 112,4 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz auf 228,0 Mio. Euro (+9,5%, währungsbereinigt: +10,1%). Wachstumstreiber waren im Q2 erneut die Umsätze aus Subskription/SaaS, die um 88,5% stiegen. In den folgenden Quartalen werden sich wie geplant die vorübergehenden rechnungslegungsbedingten temporären Effekte aus der Umstellung auf Subskription und SaaS umsatzdämpfend verstärkt bemerkbar machen. Das EBITDA im Q2 stieg deutlich überproportional um 29,2% auf 26,8 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 23,8% entspricht. Im 1. Halbjahr 2024 verbesserte sich die EBITDA-Marge damit auf 27,3% (Vorjahreszeitraum: 24,4%). Im Segment Build verlief die Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle bei der Marke Bluebeam weiterhin sehr erfolgreich, sodass sich der Umsatz in dieser Kategorie im 1. Halbjahr mehr als verdoppelte. Der Segmentumsatz im Q2 stieg plangemäß um 10,7% (währungsbereinigt: 9,9%) auf 74,7 Mio. Euro. Im Halbjahr lag der Umsatz bei 142,2 Mio. Euro, ein Plus von 9,9% (währungsbereinigt: 10,0%). Die EBITDA-Margen im Q2 mit 34,1% (Q2 2023: 37,4%) sowie im 1. Halbjahr mit 32,6% (H1 2023: 36,3%) lagen aufgrund akquisitionsbedingter Einmalkosten unter dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass die Umstellung des Geschäftsmodells insbesondere im Q4 zu einer starken Beschleunigung des Wachstums führen wird, da im Schlussquartal die Vergleichsbasis des Vorjahres erstmalig seit Beginn der Umstellung nahezu keine Lizenzumsätze mehr enthält.

verlief die Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle bei der Marke Bluebeam weiterhin sehr erfolgreich, sodass sich der Umsatz in dieser Kategorie im 1. Halbjahr mehr als verdoppelte. Der Segmentumsatz im Q2 stieg plangemäß um 10,7% (währungsbereinigt: 9,9%) auf 74,7 Mio. Euro. Im Halbjahr lag der Umsatz bei 142,2 Mio. Euro, ein Plus von 9,9% (währungsbereinigt: 10,0%). Die EBITDA-Margen im Q2 mit 34,1% (Q2 2023: 37,4%) sowie im 1. Halbjahr mit 32,6% (H1 2023: 36,3%) lagen aufgrund akquisitionsbedingter Einmalkosten unter dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass die Umstellung des Geschäftsmodells insbesondere im Q4 zu einer starken Beschleunigung des Wachstums führen wird, da im Schlussquartal die Vergleichsbasis des Vorjahres erstmalig seit Beginn der Umstellung nahezu keine Lizenzumsätze mehr enthält. Im Segment Media stieg der Umsatz im Q2 um 5,8% (währungsbereinigt: 6,1%) auf 28,8 Mio. Euro. Das Wachstum ist dabei höher, als das des zugrunde liegenden Marktes, der immer noch die Auswirkungen der langanhaltenden Streiks des Vorjahres in Hollywood und der Filmindustrie spürt. Im 1.Halbjahr lag der Umsatz bei 58,2 Mio. Euro, ein Wachstum von 7,7% (währungsbereinigt: 8,5%). Die EBITDA-Marge betrug 28,4% im Q2 2024 und 32,9% im Halbjahr.

stieg der Umsatz im Q2 um 5,8% (währungsbereinigt: 6,1%) auf 28,8 Mio. Euro. Das Wachstum ist dabei höher, als das des zugrunde liegenden Marktes, der immer noch die Auswirkungen der langanhaltenden Streiks des Vorjahres in Hollywood und der Filmindustrie spürt. Im 1.Halbjahr lag der Umsatz bei 58,2 Mio. Euro, ein Wachstum von 7,7% (währungsbereinigt: 8,5%). Die EBITDA-Marge betrug 28,4% im Q2 2024 und 32,9% im Halbjahr. Im Segment Manage lag der Umsatz im Q2 bei 12,6 Mio. Euro und damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres (12,9 Mio. Euro). Dabei wirkte sich die Einstellung einer Einheit für Beratungsdienstleistungen mit niedriger Profitabilität umsatzmindernd aus. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz auf 25,1 Mio. Euro, ein Wachstum von 3,4%. Die EBITDA-Marge stieg im Q2 auf 8,2% (Vorjahr: 2,7%). Im Halbjahreszeitraum lag die EBITDA-Marge bei 7,4% (Vorjahr: 0,2%). Ausblick auf Gesamtjahr 2024 Nach dem erfolgreichen 1. Halbjahr bestätigt der Vorstand die bisherigen Ziele für das organische Geschäft, d. h. ohne den Zukauf von GoCanvas. Der Vorstand erwartet weiterhin für das Geschäftsjahr 2024 ein währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 10% bis 11%, ein Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) um rund 25%, einen Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von rund 85% und eine EBITDA-Marge von 30% bis 31%. Die Konsolidierung von GoCanvas zum 1. Juli 2024 wird zu einem positiven Effekt auf das prognostizierte Umsatzwachstum von zusätzlichen rund 3 Prozentpunkten im Geschäftsjahr 2024 führen. Bei der EBITDA-Marge rechnet Nemetschek aufgrund der noch unter dem Konzerndurchschnitt liegenden Profitabilität von GoCanvas mit der Verwässerung der prognostizierten Marge um rund 100 Basispunkte. In diesen Zahlen ist noch nicht das volle Potenzial der GoCanvas Akquisition reflektiert, da aufgrund der IFRS-bedingten Kaufpreisallokation sowohl der Umsatz- als auch EBITDA-Beitrag im zweiten Halbjahr um einen hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag reduziert ist. Das ARR-Wachstum soll 2024 inklusive der Konsolidierung von GoCanvas ab dem 1. Juli 2024 von rund 25% auf mehr als 30% steigen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze soll weiterhin auf rund 85% steigen. Die Angaben zu den Effekten aus der Akquisition von GoCanvas stehen unter dem Vorbehalt, dass wichtige Kenngrößen, unter anderem die Berechnung der Kaufpreisallokation (PPA) von GoCanvas, erst im Laufe des Jahres final feststehen werden. Zudem stehen alle Prognosen unter dem Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern. Des Weiteren sind keine zusätzlichen potenziell negativen Auswirkungen aus dem aktuellen Nahost-Konflikt und dem anhaltenden Krieg gegen die Ukraine im Ausblick reflektiert.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q2-24) In Mio. Euro Q2 2024 Q2 2023 Δ in %

Δ in %

FX-adj. ARR 797,9 630,7 +26,5% +26,2% Umsatz 227,7 207,5 +9,7% +9,7% - davon Softwarelizenzen 20,2 40,4 -50,1% -48,7% - davon wiederkehrende Umsätze 199,5 157,7 +26,5% +26,2% - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 124,6 68,1 +82,9% +82,2% EBITDA 61,4 56,1 +9,5% +8,1% EBITDA-Marge 27,0% 27,0% Bereinigte EBITDA-Marge (ohne einmalige M&A-Kosten) 29,4% 27,0% EBIT 47,9 40,7 +17,6% EBIT-Marge 21,0% 19,6% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 41,9 32,8 +27,7% Ergebnis je Aktie in Euro 0,36 0,28 +27,7% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 47,1 39,2 +20,1% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,41 0,34 +20,1% Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q2-24)* In Mio. Euro Q2 2024 Q2 2023 Δ in %

Δ in %

FX-adj. Design Umsatz 112,4 101,9 +10,4% +10,8% EBITDA 26,8 20,8 +29,2% +28,5% EBITDA-Marge 23,8% 20,4% Build Umsatz 74,7 67,4 +10,7% +9,9% EBITDA 25,4 25,2 +0,8% -2,7% EBITDA-Marge 34,1% 37,4% Manage Umsatz 12,6 12,9 -2,4% -2,4% EBITDA 1,0 0,4 - - EBITDA-Marge 8,2% 2,7% Media Umsatz 28,8 27,2 +5,8% +6,1% EBITDA 8,2 9,7 -16,2% -12,9% EBITDA-Marge 28,4% 35,8% *Zum 1.1.2024 wurde die Business-Unit Digital Twin, inklusive der Marke dRofus, vom Segment Manage in das Segment Design umgruppiert und dort konsolidiert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Kennzahlen im Halbjahresüberblick (H1-24) In Mio. Euro H1 2024 H1 2023 Δ in %

Δ in %

FX-adj. ARR 797,9 630,7 +26,5% +26,2% Umsatz 451,6 412,1 +9,6% +10,0% - davon Softwarelizenzen 49,9 88,0 -43,2% -42,3% - davon wiederkehrende Umsätze 385,4 307,0 +25,5% +25,8% - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 230,9 132,0 +74,9% +75,3% EBITDA 129,7 117,1 +10,8% +8,3% EBITDA-Marge 28,7% 28,4% Bereinigte EBITDA-Marge (ohne einmalige M&A-Kosten) 30,0% 28,4% EBIT 102,6 87,4 +17,5% EBIT-Marge 22,7% 21,2% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 84,5 69,1 +22,3% Ergebnis je Aktie in Euro 0,73 0,60 +22,3% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 94,3 80,9 +16,6% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,82 0,70 +16,6% Kennzahlen Segmente* im Halbjahresüberblick (H1-24)* In Mio. Euro H1 2024 H1 2023 Δ in %

Δ in %

FX-adj. Design Umsatz 228,0 208,1 +9,5% +10,1% EBITDA 62,3 50,8 +22,6% +17,5% EBITDA-Marge 27,3% 24,4% Build Umsatz 142,2 129,4 +9,9% +10,0% EBITDA 46,4 47,0 -1,3% -1,8% EBITDA-Marge 32,6% 36,3% Manage Umsatz 25,1 24,3 +3,4% +3,4% EBITDA 1,9 0,0 - - EBITDA-Marge 7,4% 0,2% Media Umsatz 58,2 54,1 +7,7% +8,5% EBITDA 19,2 19,2 -0,1% +1,9% EBITDA-Marge 32,9% 35,5% *Zum 1.1.2024 wurde die Business-Unit Digital Twin, inklusive der Marke dRofus, vom Segment Manage in das Segment Design umgruppiert und dort konsolidiert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

