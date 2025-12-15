The Platform Group Aktie
WKN DE: A2QEFA / ISIN: DE000A2QEFA1
|
15.12.2025 16:08:03
EQS-News: Rechtsformwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien planmäßig umgesetzt
|
EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Rechtsformwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien planmäßig umgesetzt
Düsseldorf, 15. Dezember 2025. Der Formwechsel der The Platform Group AG in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist mit der heutigen Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf wirksam geworden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 25. August 2025 die Umwandlung der Gesellschaft in eine KGaA mit 99% der Stimmrechte beschlossen.
Die Gesellschaft firmiert ab heute als The Platform Group SE & Co. KGaA („TPG“). Alle Aktionäre der vormaligen The Platform Group AG sind nun Kommanditaktionäre der The Platform Group SE & Co. KGaA. Die Geschäftsführung und Vertretung der TPG obliegt der The Platform Group Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin. Der Formwechsel stärkt die langfristige Ausrichtung der Gesellschaft, erhöht die internationale Handlungsfähigkeit und sichert eine stabile Eigentümerstruktur bei zugleich einheitlicher Aktienstruktur.
Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 30. Mai 2025 erläutert, bleibt die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft ebenso wie das Grundkapital und die Zahl der ausgegebenen Stückaktien unverändert. Die Aktionärinnen und Aktionäre halten also weiterhin die gleiche Anzahl nennwertloser Stückaktien.
Parallel zum Formwechsel wurden die auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Namensaktien umgestellt. Die Umstellung unterstützt das Ziel der The Platform Group, einen aktiven und konstruktiven Dialog mit ihren Aktionärinnen und Aktionären zu führen, und ist ein konsequenter Schritt im Rahmen des Formwechsels und der neuen Satzungsstruktur. In diesem Zusammenhang erfolgte eine technische Umstellung der Wertpapierkennnummer (WKN) und der ISIN der TPG-Aktien. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab Januar 2026 unter der neuen WKN A40ZW8 und der neuen ISIN DE000A40ZW88 geführt. Der Ticker „TPG“ bleibt unverändert bestehen. Die Depotbanken werden die Umstellung für die Aktionärinnen und Aktionäre automatisch vornehmen. Für die Aktionäre entsteht kein Handlungsbedarf.
The Platform Group SE & Co. KGaA:
Kontakt:
15.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
|WKN:
|A2QEFA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
|EQS News ID:
|2245994
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2245994 15.12.2025 CET/CEST
