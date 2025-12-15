EQS-News: Rechtsformwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien planmäßig umgesetzt

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Rechtsformwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien planmäßig umgesetzt



15.12.2025 / 16:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 15. Dezember 2025. Der Formwechsel der The Platform Group AG in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist mit der heutigen Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf wirksam geworden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 25. August 2025 die Umwandlung der Gesellschaft in eine KGaA mit 99% der Stimmrechte beschlossen.

Die Gesellschaft firmiert ab heute als The Platform Group SE & Co. KGaA („TPG“). Alle Aktionäre der vormaligen The Platform Group AG sind nun Kommanditaktionäre der The Platform Group SE & Co. KGaA. Die Geschäftsführung und Vertretung der TPG obliegt der The Platform Group Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin. Der Formwechsel stärkt die langfristige Ausrichtung der Gesellschaft, erhöht die internationale Handlungsfähigkeit und sichert eine stabile Eigentümerstruktur bei zugleich einheitlicher Aktienstruktur.

Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 30. Mai 2025 erläutert, bleibt die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft ebenso wie das Grundkapital und die Zahl der ausgegebenen Stückaktien unverändert. Die Aktionärinnen und Aktionäre halten also weiterhin die gleiche Anzahl nennwertloser Stückaktien.

Parallel zum Formwechsel wurden die auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Namensaktien umgestellt. Die Umstellung unterstützt das Ziel der The Platform Group, einen aktiven und konstruktiven Dialog mit ihren Aktionärinnen und Aktionären zu führen, und ist ein konsequenter Schritt im Rahmen des Formwechsels und der neuen Satzungsstruktur. In diesem Zusammenhang erfolgte eine technische Umstellung der Wertpapierkennnummer (WKN) und der ISIN der TPG-Aktien. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab Januar 2026 unter der neuen WKN A40ZW8 und der neuen ISIN DE000A40ZW88 geführt. Der Ticker „TPG“ bleibt unverändert bestehen. Die Depotbanken werden die Umstellung für die Aktionärinnen und Aktionäre automatisch vornehmen. Für die Aktionäre entsteht kein Handlungsbedarf.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

