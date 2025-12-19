The Platform Group Aktie
WKN DE: A2QEFA / ISIN: DE000A2QEFA1
|
19.12.2025 16:30:03
EQS-News: The Platform Group übernimmt die Modeplattform 43einhalb
|
EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
The Platform Group übernimmt die Modeplattform 43einhalb
Das Signing erfolgte am 19. Dezember 2025, mit einem Closing wird im Januar 2026 gerechnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gesellschaft wird nach dem Closing im Consumer Goods-Segment der TPG geführt. Eine enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Plattformen der TPG im Bereich Consumer Goods wird entsprechend umgesetzt.
The Platform Group AG (TPG) ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.
Investor Relations
19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
|WKN:
|A2QEFA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
|EQS News ID:
|2249444
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2249444 19.12.2025 CET/CEST
