EQS-News: The Platform Group AG setzt geplanten Portfolioverkauf erfolgreich um

Düsseldorf, 10. Dezember 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat drei Portfoliounternehmen veräußert. Wie in der Präsentation vom 12. November 2025 vom Vorstand angekündigt, wurden wie geplant drei Portfoliounternehmen im vierten Quartal 2025 veräußert, die als non-core Assets ausgewiesen wurden. Es handelt sich dabei um die Unternehmen Emco Electroroller, Aplanta sowie X-Mobility. Die Unternehmen vereinten bisher ein Umsatzvolumen von 0,2% innerhalb der TPG-Gruppe auf sich, TPG konnte einen einstelligen Millionenbetrag als Verkaufserlös erzielen.

Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group: “Wie im November mitgeteilt, möchten wir uns stärker auf relevante, größere Beteiligungen fokussieren, dadurch unsere Marge erhöhen und hier aktiv weitere Unternehmen hinzukaufen. In diesem Zuge freuen wir uns, wie im November angekündigt, drei kleinere Beteiligungen nun veräußert zu haben.“

Im Rahmen des Q3 Earning Calls vom 6. November 2025 wurden die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres präsentiert. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie für die veröffentlichte Mittelfristplanung 2026, die veräußerten Unternehmen haben keinen Einfluss auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und 2026.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

