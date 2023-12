EQS-News: SAF-HOLLAND SE erreicht Top-Platzierung im Corporate Governance Ranking der DVFA, Aufsichtsrat verpflichtet sich Aktien der SAF-HOLLAND SE zu erwerben

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Vereinbarung

SAF-HOLLAND SE erreicht Top-Platzierung im Corporate Governance Ranking der DVFA, Aufsichtsrat verpflichtet sich Aktien der SAF-HOLLAND SE zu erwerben SAF-HOLLAND SE erreicht Platz 1 der SDAX-Unternehmen in der jährlichen Governance-Qualitäts-Analyse der DVFA

Der Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE verpflichtet sich, jährlich 20 % seiner Festvergütung in SAF-HOLLAND SE Aktien zu investieren Bessenbach (Deutschland), 30. November 2023. Die SAF-HOLLAND SE („SAF-HOLLAND“), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat im Rahmen der jährlichen Analyse des Berufsverbands der Investment Professionals (DVFA) den ersten Platz im SDAX erreicht. Außerdem hat der Aufsichtsrat von SAF-HOLLAND in einer Selbstverpflichtung beschlossen, dass jedes Mitglied einen Teil seiner Festvergütung in SAF-HOLLAND SE Aktien investieren wird. Platz eins im SDAX für die Governance-Qualität von SAF-HOLLAND Die DVFA Scorecard for Corporate Governance bewertet seit 2016 jährlich die Governance-Qualität börsennotierter Unternehmen aus Deutschland. Seit der Auswertung 2022 werden auch SDAX-Unternehmen vollständig berücksichtigt. Die Auswertung der DVFA Scorecard for Corporate Governance basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen, auf die über die Internetseiten der Unternehmen sowie im Rahmen von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten zugegriffen werden kann. Die DVFA Scorecard for Corporate Governance ist ein Instrument, mit dem sich Investment Professionals ein gutes Bild über die Corporate Governance Performance eines Unternehmens verschaffen und es mit anderen vergleichen können. Mit einem Score-Wert von 79,5 % hat SAF-HOLLAND den ersten Platz im SDAX erreicht. Der durchschnittliche Score-Wert des SDAX in der Auswertung des Jahres 2023 liegt bei 61,9 %. Im Vorjahr belegte SAF-HOLLAND mit einem Wert von 75 % den zweiten Platz. Aufsichtsrat wird jährlich 20 % seiner Festvergütung in SAF-HOLLAND Aktien investieren Außerdem haben die Aufsichtsratsmitglieder der SAF-HOLLAND SE gegenüber dem Aufsichtsrat im Rahmen einer Selbstverpflichtung erklärt, dass sie in den ersten fünf Jahren der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat für jeweils 20 % der Festvergütung SAF-HOLLAND SE Aktien erwerben und mindestens für die Dauer ihrer Mitgliedschaft halten werden. Die Selbstverpflichtung gilt bis über die fünfjährige Laufzeit in Summe 100 % der Festvergütung in Aktien investiert sind. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich darauf verständigt, dass der erste Anteil der Selbstverpflichtung bereits aus der im Jahr 2023 erhaltenen Festvergütung noch vor der Hauptversammlung 2024 investiert werden soll. Aufgrund ihrer Bestellung im Geschäftsjahr 2023 wird Jurate Keblyte ihren ersten Anteil der Festvergütung für das Geschäftsjahr 2023 nach Ablauf der Hauptversammlung 2024 investieren. Mit der eingegangenen Selbstverpflichtung wollen die Aufsichtsratsmitglieder ein weiteres Element für die Ausrichtung ihres Interesses auf den langfristigen Unternehmenserfolg der SAF-HOLLAND SE schaffen.

Kontakt:

Kontakt:

Fabian Giese Interim Head of Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 904 fabian.giese.ext@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de



