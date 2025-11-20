EQS-News: Steyr Motors: Nach Umplatzierung durch Mutares erhöht sich der Streubesitz auf 80 %

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Steyr Motors: Nach Umplatzierung durch Mutares erhöht sich der Streubesitz auf 80 %



20.11.2025 / 07:41 CET/CEST

Mutares SE & Co. KGaA veräußert strategiekonform ihren verbliebenen Anteil i. H. v. 23 % – Positives Signal des erwartbaren Schrittes durch Einstieg institutioneller Investoren

Sehr hohe Nachfrage internationaler institutioneller Investoren, auch aus den USA

Breit gestreute und signifikant erweiterte Aktionärsbasis mit einem stabilen Ankeraktionär (B&C Holding), Streubesitz (inklusive Management) nun bei 80 %

Verbesserte Liquidität der Aktie erhöht Attraktivität für private und institutionelle Investoren

Steyr, Österreich, 20. November 2025 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wurde darüber informiert, dass die Mutares SE & Co. KGaA ihre restlichen 23 % der Anteile an der Steyr Motors AG komplett veräußert hat. Die insgesamt 1.213.206 Aktien aus dem Besitz der Mutares SE & Co. KGaA wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei internationalen institutionellen Investoren, auch aus den USA, sehr erfolgreich platziert. Das breite und sehr ausgeprägte Interesse zahlreicher internationaler Investoren unterstreicht die hohe Kapitalmarktattraktivität von Steyr Motors und die Zuversicht in das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Durch die Transaktion wird die Aktionärsstruktur von Steyr Motors signifikant verbreitert: Die B&C Holding Österreich GmbH bleibt mit 20 % weiterhin als verlässlicher Ankeraktionär langfristig engagiert. Die übrigen 80 % der Anteile befinden sich im Streubesitz, einschließlich der vom Management gehaltenen Aktienpakete. Der deutlich erhöhte Streubesitz verbessert die Liquidität der Aktie im täglichen Handel, was die Attraktivität für private und institutionelle Investoren weiter steigert. Gleichzeitig führt eine breitere Aktionärsbasis zu einer höheren Markttransparenz und einer faireren Preisbildung.

Positives Signal durch Einstieg neuer institutioneller Investoren – Mutares-Exit folgt der Logik ihres Geschäftsmodells

Die Mutares SE & Co. KGaA hatte Steyr Motors im vierten Quartal 2022 von Thales im Rahmen eines Carve-outs erworben und erfolgreich einen schnellen und sehr erfolgreichen operativen Turnaround durchgeführt. Das Listing an der Frankfurter Börse erfolgte im Oktober 2024, gefolgt von einem Zweitlisting an der Wiener Börse Anfang 2025. Der Verkauf des Mutares-Aktienpakets ist kein Signal gegen das Geschäftsmodell oder die Perspektiven von Steyr Motors. Vielmehr entspricht es dem strategischen Ansatz von Mutares, Beteiligungen nach einem erfolgreich abgeschlossenen operativen Turnaround wieder zu veräußern. Die Transaktion war daher erwartbar und ist vor dem Hintergrund des Geschäftsmodells von Mutares strategiekonform. Für Steyr Motors ist der Einstieg neuer institutioneller Investoren positiv zu bewerten, da diese das geplante, substanzielle Wachstumspotenzial des Unternehmens begleiten und langfristig unterstützen.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: „Die erfolgreiche Platzierung des Aktienpakets von Mutares ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Das starke Interesse der neuen internationalen institutionellen Investoren zeigt, dass die operative Entwicklung der Steyr Motors AG, unsere strategische Positionierung als führender Lieferant von Antriebslösungen für höchste Ansprüche im zivilen sowie militärischen Sektor sowie unsere mittel- und langfristigen Perspektiven auf eine ausgesprochen positive Resonanz treffen. Mit unserer erweiterten Investorenbasis und einem starken Ankeraktionär, der B&C Holding, an unserer Seite sind wir bestens aufgestellt, um die nächste Phase unseres internationalen Wachstums einzuleiten.“



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk