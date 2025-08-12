EQS-News: The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA



Düsseldorf, 12. August 2025 – Die The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1, „TPG“) gibt bekannt, dass eine schriftliche Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über die Zustimmung zum Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) eingeleitet wurde. Nach Auffassung von TPG ist die Rechtsform der KGaA besser geeignet, der Gesellschaft langfristig die aktive Unterstützung und Kontrolle durch die Benner Holding als Ankeraktionär zu sichern. Dadurch wird es ermöglicht, die bereits erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie konsequent fortzuführen, größere Akquisitionen umzusetzen und die internationale Expansion sowie das Wachstum der Gruppe gezielt voranzutreiben.

Die Anleihegläubiger der The Platform Group AG werden hiermit aufgefordert, an der Abstimmung teilzunehmen und ihre Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Formwechsel zu erteilen. Die Abstimmungszeitraum läuft vom 12. bis zum 26. August 2025 um 16:00 Uhr

Die The Platform Group AG hat bereits Zusagen von Anleihegläubigern erhalten, die mehr als 50 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe vertreten, für den Vorschlag zu stimmen. Um den Formwechsel zu genehmigen, ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich.



Consent Fee

Als Anerkennung für ihre Unterstützung bietet die The Platform Group AG den Anleihegläubigern eine einmalige Zahlung von 0,25 Prozent des Nennwerts der ausstehenden Anleihe an, die 10 Geschäftstage nach Zustimmung durch die erforderliche 2/3-Mehrheit der Anleihegläubiger fällig wird.



Dokumente und Abstimmungsprozess

Alle zur Abstimmung notwendigen Dokumente, einschließlich des Abstimmungsformulars und eines erläuternden Vergleichs zwischen einer AG und einer KGaA aus Gläubigerperspektive, sind auf der Investor Relations-Seite der The Platform Group AG zu finden. Das ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformular ist zusammen mit einer Depotbescheinigung über den Teilschuldverschreibungsbestand des Abstimmenden eingehend innerhalb des Abstimmungszeitraums beim Anleihetreuhänder bei der Nordic Trustee AS einzureichen. Es kann per E-Mail als Scan an die Adresse mail@nordictrustee.com gesendet werden: oder alternativ per Post an folgende Adresse geschickt werden:

Nordic Trustee AS

P.O. Box 1470 Vika

N-0116 Oslo

Norwegen

Für weitere Informationen zur Abstimmung und zum Formwechsel können sich die Anleihegläubiger an Bjoern Minnier, CFO der The Platform Group AG, oder an Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, wenden.



Kontakt:

Bjoern Minnier, CFO / IR E-Mail: ir@the-platform-group.com

Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Julian Müller, Partner, E-Mail: Julian.Mueller@paretosec.com

Maximilian Moser, Partner, E-Mail: Maximilian.Moser@paretosec.com

Die The Platform Group AG dankt allen Anleihegläubigern für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Schritt zur Sicherung der Zukunft des Unternehmens.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



