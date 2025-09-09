Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
09.09.2025 13:17:43
EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
09.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2194964 09.09.2025 CET/CEST
|
13:17
EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13:17
EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.09.25
Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.09.25
XETRA-Handel: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.09.25
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.25
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.25
Aufschläge in Frankfurt: DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
02.09.25
Schwacher Handel: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
