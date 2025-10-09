Symrise Aktie

09.10.2025 07:46:09

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dem Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise fehlten kurzfristige Kurstreiber. Allerdings sei die Bewertung schon deutlich gesunken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
77,16 € 		Abst. Kursziel*:
36,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,29%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

