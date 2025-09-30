Symrise Aktie

Symrise Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft nahe an jenem aus dem Vorjahr. Damit würde der Konsens und das Wachstum aus dem Vorquartal nicht erreicht. In einem Vorab-Briefing habe der Aromen- und Duftstoffhersteller insbesondere auf eine Schwäche in den Bereichen Lebensmittel und Getränke hingewiesen, genauso wie bei Verbraucherdüften und im Bereich Aromachemikalien./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,80 € 		Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

