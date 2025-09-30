Symrise Aktie
|73,36EUR
|-0,10EUR
|-0,14%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft nahe an jenem aus dem Vorjahr. Damit würde der Konsens und das Wachstum aus dem Vorquartal nicht erreicht. In einem Vorab-Briefing habe der Aromen- und Duftstoffhersteller insbesondere auf eine Schwäche in den Bereichen Lebensmittel und Getränke hingewiesen, genauso wie bei Verbraucherdüften und im Bereich Aromachemikalien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,80 €
|
Abst. Kursziel*:
21,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
09:31
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:31
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Symrise auf 105 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
29.09.25
|Symrise-Analyse: Symrise-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Underperform bewertet (finanzen.at)
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
26.09.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
26.09.25
|Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Baader Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)