Symrise Aktie

73,04EUR 0,12EUR 0,16%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

26.09.2025 13:38:33

Symrise Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef des Aromenherstellers, Olaf Klinger, habe sich kurzfristig vorsichtig gezeigt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, schrieb Fulvio Cazzol nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Mittelfristig habe er allerdings Zuversicht ausgestrahlt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Hold
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73,50 € 		Abst. Kursziel*:
26,53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,33%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

