HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef des Aromenherstellers, Olaf Klinger, habe sich kurzfristig vorsichtig gezeigt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, schrieb Fulvio Cazzol nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Mittelfristig habe er allerdings Zuversicht ausgestrahlt./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT

