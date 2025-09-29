Symrise Aktie

73,50EUR 0,50EUR 0,68%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 14:50:20

Symrise Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Aromenhersteller rechne nicht mit einer Wachstumssteigerung im Vergleich zum Vorquartal, da sich die Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt und sich in einigen Bereichen verschlechtert hätten, schrieb Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
72,76 € 		Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
73,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,40%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AGmehr Analysen

14:50 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Symrise Buy Baader Bank
26.09.25 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
15.09.25 Symrise Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 73,16 0,22% Symrise AG

Aktuelle Aktienanalysen

15:53 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:43 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:42 BP Neutral UBS AG
15:36 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
15:32 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
14:50 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
14:23 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
14:22 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
13:55 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:47 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13:44 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:39 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
13:36 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:35 Unilever Outperform Bernstein Research
13:35 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13:35 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13:35 TUI Neutral UBS AG
13:35 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:34 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13:34 ABB Underperform Bernstein Research
13:34 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
13:33 Siemens Market-Perform Bernstein Research
13:33 Intel Hold Deutsche Bank AG
13:21 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
13:12 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
13:09 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
13:08 Prosus Buy Deutsche Bank AG
12:53 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:38 Saint-Gobain Neutral UBS AG
10:33 Lufthansa Buy UBS AG
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:04 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 pbb Buy Warburg Research
09:30 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
09:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral UBS AG
09:29 Kering Neutral UBS AG
09:29 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:29 Hermès Neutral UBS AG
09:29 Richemont Buy UBS AG
09:21 Klöckner Hold Warburg Research
09:12 KWS SAAT Buy Warburg Research
09:00 Richemont Overweight Barclays Capital
08:51 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
08:43 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
08:42 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
08:30 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:27 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:27 Ferrari Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen