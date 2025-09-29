Symrise Aktie
|73,50EUR
|0,50EUR
|0,68%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Aromenhersteller rechne nicht mit einer Wachstumssteigerung im Vergleich zum Vorquartal, da sich die Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt und sich in einigen Bereichen verschlechtert hätten, schrieb Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
72,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,42%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,40%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
12:34
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
12:34
|Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
26.09.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
26.09.25
|Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Baader Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
26.09.25
|Symrise-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
26.09.25
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|14:50
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|14:50
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|14:50
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|73,16
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:53
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:42
|BP Neutral
|UBS AG
|15:36
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:32
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:47
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|13:44
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|13:35
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|13:34
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13:33
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|09:29
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:29
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:12
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Ferrari Buy
|UBS AG