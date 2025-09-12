Symrise Aktie

80,14EUR -0,94EUR -1,16%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.09.2025 18:33:27

Symrise Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
80,32 € 		Abst. Kursziel*:
-11,60%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
80,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,41%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten