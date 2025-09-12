Symrise Aktie
|80,14EUR
|-0,94EUR
|-1,16%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
80,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,60%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
80,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,41%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11:38
|EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s (EQS Group)
|
11:38
|EQS-News: Symrise erhält erstes Investment-Grade-Rating von S&P Global und Moody's (EQS Group)
|
10:04