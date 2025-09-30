Symrise Aktie
|73,40EUR
|-0,06EUR
|-0,08%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73,80 €
|
Abst. Kursziel*:
42,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,05%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
26.09.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
26.09.25
|Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Baader Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
26.09.25
|Symrise-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
26.09.25
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)