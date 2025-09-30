Symrise Aktie

73,40EUR -0,06EUR -0,08%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

30.09.2025 07:15:24

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,80 € 		Abst. Kursziel*:
42,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,05%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

