MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,50 €
|
Abst. Kursziel*:
36,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
|
Analyst Name::
Konstantin Wiechert
|
KGV*:
-
