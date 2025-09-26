Symrise Aktie

73,04EUR 0,12EUR 0,16%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 14:38:36

Symrise Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,50 € 		Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
Analyst Name::
Konstantin Wiechert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten