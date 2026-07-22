Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
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22.07.2026 23:02:37
Equity Residential Reports Drop In Q2 Income
(RTTNews) - Equity Residential (EQR) reported earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $113.780 million, or $0.30 per share. This compares with $192.001 million, or $0.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $785.049 million from $768.827 million last year.
Equity Residential earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $113.780 Mln. vs. $192.001 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.50 last year. -Revenue: $785.049 Mln vs. $768.827 Mln last year.
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