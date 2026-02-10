Erste Schätzungen: Agilent Technologies legt Quartalsergebnis vor

Agilent Technologies wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agilent Technologies 1,11 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Agilent Technologies nach den Prognosen von 15 Analysten 1,81 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,68 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 7,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at