Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende CANCOM SE-Bilanz.

CANCOM SE äußert sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,345 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,280 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 422,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 420,9 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,913 EUR je Aktie, gegenüber 0,990 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at