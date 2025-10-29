CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Profitables CANCOM SE-Investment?
|
29.10.2025 10:04:44
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 29.10.2020 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die CANCOM SE-Aktie an diesem Tag bei 33,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 294,985 CANCOM SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 25,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 374,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,25 Prozent verringert.
Der Marktwert von CANCOM SE betrug jüngst 787,88 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
