CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Bilanz ante portas
|
05.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CTS Eventim äußert sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,409 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CTS Eventim ein EPS von 0,580 EUR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 887,4 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,98 Milliarden EUR, gegenüber 2,81 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|08:27
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|06:38
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
