CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Bilanz ante portas 05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CTS Eventim öffnet die Bücher –  damit rechnen Experten.

CTS Eventim äußert sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,409 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CTS Eventim ein EPS von 0,580 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 887,4 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,98 Milliarden EUR, gegenüber 2,81 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

08:27 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
06:38 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08.10.25 CTS Eventim Buy UBS AG
11.09.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 77,95 2,03% CTS Eventim

