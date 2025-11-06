ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach Auswertung des aktuellen Live-Event-Monitors mit Ausgaben, Preisen und Volumina./rob/ag/mis



