CTS Eventim Aktie
|79,80EUR
|0,05EUR
|0,06%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
06.11.2025 12:01:44
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach Auswertung des aktuellen Live-Event-Monitors mit Ausgaben, Preisen und Volumina./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,80 €
|
Abst. Kursziel*:
44,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,11%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
