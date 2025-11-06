CTS Eventim Aktie

79,15EUR -0,60EUR -0,75%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

06.11.2025 12:17:48

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick im Vorjahresvergleich mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 8 Prozent. Angetrieben werde dies wohl aus eigener Kraft durch Wachstum in den deutschsprachigen Kernmärkten und jüngste Akquisitionen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79,80 € 		Abst. Kursziel*:
36,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,71%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

