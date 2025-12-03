Erste Schätzungen: Douglas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Douglas lässt sich voraussichtlich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 972,7 Millionen EUR gegenüber 959,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 EUR, gegenüber 0,900 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 4,57 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,45 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at