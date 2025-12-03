Douglas Aktie

Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Douglas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Douglas lässt sich voraussichtlich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 972,7 Millionen EUR gegenüber 959,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 EUR, gegenüber 0,900 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 4,57 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,45 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Douglas AGmehr Nachrichten

Analysen zu Douglas AGmehr Analysen

14.08.25 Douglas Neutral UBS AG
14.08.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
15.05.25 Douglas Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 12,08 -0,66% Douglas AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:34 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen