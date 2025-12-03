Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
03.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Douglas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Douglas lässt sich voraussichtlich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 972,7 Millionen EUR gegenüber 959,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 EUR, gegenüber 0,900 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 4,57 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,45 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas AGmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Douglas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
26.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
20.11.25
|XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AGmehr Analysen
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|12,08
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.