26.11.2025 12:27:23
SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester
Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent fester bei 16 288,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 80,375 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,378 Prozent auf 16 220,15 Punkte an der Kurstafel, nach 16 159,14 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 16 289,37 Punkte, das Tagestief hingegen 16 166,29 Zähler.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 371,36 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 17 057,26 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 13 342,07 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,29 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 9,59 Prozent auf 33,36 EUR), Siltronic (+ 4,35 Prozent auf 46,04 EUR), Douglas (+ 4,22 Prozent auf 11,86 EUR), EVOTEC SE (+ 3,81 Prozent auf 5,72 EUR) und Formycon (+ 3,76 Prozent auf 24,85 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SFC Energy (-2,34 Prozent auf 12,52 EUR), PNE (-1,54 Prozent auf 9,57 EUR), Amadeus Fire (-1,48 Prozent auf 46,75 EUR), STO SE (-1,45 Prozent auf 122,20 EUR) und SMA Solar (-1,14 Prozent auf 31,20 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 298 974 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,118 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Nachrichten zu Amadeus Fire AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
26.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.25
|XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Amadeus Fire AGmehr Analysen
|29.10.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Amadeus Fire AG
|45,90
|-0,33%
|Douglas AG
|12,04
|2,21%
|EVOTEC SE
|5,79
|1,90%
|Formycon AG
|24,40
|-2,01%
|HAMBORNER REIT
|4,53
|1,34%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,40
|0,44%
|Mutares
|28,25
|0,00%
|PNE AG
|9,87
|0,51%
|Salzgitter
|34,82
|3,20%
|Schaeffler AG
|6,56
|2,10%
|SFC Energy AG
|12,64
|0,64%
|Siltronic AG
|47,90
|2,05%
|SMA Solar AG
|31,20
|0,00%
|STO SE & Co. KGaA
|120,60
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 416,58
|0,56%
