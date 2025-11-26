Amadeus Fire Aktie

Amadeus Fire

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

SDAX im Blick 26.11.2025 12:27:23

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Mittwoch wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent fester bei 16 288,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 80,375 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,378 Prozent auf 16 220,15 Punkte an der Kurstafel, nach 16 159,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 289,37 Punkte, das Tagestief hingegen 16 166,29 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 371,36 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 17 057,26 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 13 342,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,29 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 9,59 Prozent auf 33,36 EUR), Siltronic (+ 4,35 Prozent auf 46,04 EUR), Douglas (+ 4,22 Prozent auf 11,86 EUR), EVOTEC SE (+ 3,81 Prozent auf 5,72 EUR) und Formycon (+ 3,76 Prozent auf 24,85 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SFC Energy (-2,34 Prozent auf 12,52 EUR), PNE (-1,54 Prozent auf 9,57 EUR), Amadeus Fire (-1,48 Prozent auf 46,75 EUR), STO SE (-1,45 Prozent auf 122,20 EUR) und SMA Solar (-1,14 Prozent auf 31,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 298 974 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,118 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktien in diesem Artikel

Amadeus Fire AG 45,90 -0,33% Amadeus Fire AG
Douglas AG 12,04 2,21% Douglas AG
EVOTEC SE 5,79 1,90% EVOTEC SE
Formycon AG 24,40 -2,01% Formycon AG
HAMBORNER REIT 4,53 1,34% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,40 0,44% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 28,25 0,00% Mutares
PNE AG 9,87 0,51% PNE AG
Salzgitter 34,82 3,20% Salzgitter
Schaeffler AG 6,56 2,10% Schaeffler AG
SFC Energy AG 12,64 0,64% SFC Energy AG
Siltronic AG 47,90 2,05% Siltronic AG
SMA Solar AG 31,20 0,00% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 120,60 -1,47% STO SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 416,58 0,56%

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

