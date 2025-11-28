Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,21 Prozent auf 16 575,57 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 81,494 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,103 Prozent fester bei 16 557,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 540,29 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 584,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 513,27 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 4,59 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, notierte der SDAX bei 17 024,59 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 16 964,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 449,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,36 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 2,08 Prozent auf 5,90 EUR), Douglas (+ 1,81 Prozent auf 12,38 EUR), SMA Solar (+ 1,59 Prozent auf 34,44 EUR), CANCOM SE (+ 1,33 Prozent auf 26,65 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,26 Prozent auf 96,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil adesso SE (-1,75 Prozent auf 95,50 EUR), Grand City Properties (-1,27 Prozent auf 10,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,12 Prozent auf 79,80 EUR), Alzchem Group (-1,07 Prozent auf 130,00 EUR) und MBB SE (-0,98 Prozent auf 181,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 67 258 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,099 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

