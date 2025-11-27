Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Beim SDAX lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 16 332,78 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 80,657 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,011 Prozent höher bei 16 327,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 325,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 333,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 312,69 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 3,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 310,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wies der SDAX 16 948,97 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Stand von 13 391,01 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 17,61 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 3,07 Prozent auf 114,00 EUR), Douglas (+ 1,18 Prozent auf 11,98 EUR), Salzgitter (+ 0,94 Prozent auf 34,30 EUR), NORMA Group SE (+ 0,91 Prozent auf 13,24 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0,89 Prozent auf 4,52 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil FRIEDRICH VORWERK (-1,43 Prozent auf 82,50 EUR), STO SE (-0,99 Prozent auf 120,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0,81 Prozent auf 24,40 EUR), Formycon (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR) und SMA Solar (-0,77 Prozent auf 31,10 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Salzgitter-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 25 689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 6,066 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,65 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

