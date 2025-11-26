Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Zum Handelsschluss erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 1,06 Prozent auf 16 330,81 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 80,375 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,378 Prozent auf 16 220,15 Punkte an der Kurstafel, nach 16 159,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 166,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 331,48 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 3,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 17 371,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 057,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 342,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17,60 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 11,63 Prozent auf 33,98 EUR), Siltronic (+ 6,44 Prozent auf 46,96 EUR), Douglas (+ 4,04 Prozent auf 11,84 EUR), STRATEC SE (+ 3,76 Prozent auf 22,10 EUR) und Hypoport SE (+ 3,68 Prozent auf 124,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Amadeus Fire (-2,85 Prozent auf 46,10 EUR), STO SE (-2,26 Prozent auf 121,20 EUR), SFC Energy (-2,18 Prozent auf 12,54 EUR), Medios (-0,96 Prozent auf 14,46 EUR) und Sixt SE St (-0,78 Prozent auf 69,85 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 808 568 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,118 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,59 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at