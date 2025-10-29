Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hapag-Lloyd wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,64 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 69,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,43 EUR erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,08 Prozent auf 4,52 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,27 EUR im Vergleich zu 13,57 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 17,80 Milliarden EUR, gegenüber 19,11 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at