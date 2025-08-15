Hapag-Lloyd Aktie

120,00EUR -2,70EUR -2,20%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.08.2025 07:43:08

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen für das zweite Quartal von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) bis 2027. Hauptgrund seien höhere Stückkosten und etwas niedrigere Frachtraten, was teils durch höhere Volumina aufgewogen werde. Insgesamt schwankten die Gewinne der Reedereien stark./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 19:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
123,50 € 		Abst. Kursziel*:
-19,03%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
120,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,67%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten