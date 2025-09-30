Hapag-Lloyd Aktie

112,50EUR -0,70EUR -0,62%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 07:43:20

Hapag-Lloyd Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 140 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schwache Spotpreise könnten die Vertragsverhandlungen der Reedereien für 2026 beeinträchtigen, schrieb Omar Nokta in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf gesunkene Handelsvolumina mit daraus resultierenden Kapazitätsüberschüssen. Der Experte geht zwar davon aus, dass das dritte Quartal in der Branche besser als erwartet verlaufen ist, senkte aber seine Prognosen für das letzte Jahresviertel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113,50 € 		Abst. Kursziel*:
10,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
112,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Omar Nokta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten