Großcontainerschiff 28.10.2025 16:20:38

Hapag-Lloyd-Aktie fester: Megafrachter erhäl den Namen 'Wilhelmshaven Express'

Mit der "Wilhelmshaven Express" hat die Reederei Hapag-Lloyd eines der größten Containerschiffe der Welt getauft.

Der Megafrachter mit Platz für 23.660 Standardcontainer ist das zwölfte und letzte neu gebaute Schiff der sogenannten Hamburg-Klasse - einer Serie von Großcontainerschiffen, die die Reederei in den vergangenen Jahren bauen ließ. Patin der Taufe am JadeWeserPort war Wibke Friedrichs-Firmin, die Ehefrau des ehemaligen Hapag-Lloyd-Vorstandsmitglieds Anthony Firmin.

Der neue Containerfrachter sei nicht nur das erste Schiff des Unternehmens, das den Namen Wilhelmshaven trage, sagte Michael Behrendt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hapag-Lloyd. "Diese Schiffstaufe soll auch ein Symbol sein, ein Symbol für die Partnerschaft von Hapag-Lloyd mit diesem Hafen, der unabhängig von Ebbe und Flut ein Zukunftsprojekt für Deutschland ist." Hapag-Lloyd ist seit 2022 am Containerterminal in Wilhelmshaven beteiligt.

Wo der Megafrachter unterwegs ist

Eingesetzt wird der Megafrachter im frachtintensiven Fernost-Dienst zwischen Asien und Europa im Rahmen der "Gemini Cooperation" - einem Zusammenschluss der Reedereien Maersk und Hapag-Lloyd, der seit diesem Jahr besteht. Der JadeWeserPort ist dabei einer der Hauptumschlagsplätze.

Das Schiff hat einen sogenannten Dual-Fuel-Antrieb, der mit Flüssigerdgas (LNG) und Schiffsdiesel angetrieben wird. Durch den LNG-Betrieb soll das Schiff im Vergleich zu herkömmlichen Schiffsantrieben bis zu 25 Prozent weniger klimaschädliche CO?-Emissionen verursachen.

Die Hapag-Lloyd-Aktie gewinnt via XETRA 1,33 Prozent auf 122,20 Euro.

/len/DP/jha

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Hapag-Lloyd

