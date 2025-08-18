Hapag-Lloyd Aktie

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

18.08.2025 07:09:02

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf den unlängst veröffentlichten Quartalsbericht. Sie hob zwar wegen der kurzfristig robusten Frachtraten ihre Jahresschätzungen an, blieb für 2026 und 2027 aber bei ihren unter den Markterwartungen liegenden Prognosen. Nun stünden die seit 2019 deutlich gestiegenen Kosten im Fokus./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 16:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
120,20 € 		Abst. Kursziel*:
-40,10%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
120,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-40,20%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

