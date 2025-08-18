Hapag-Lloyd Aktie
|120,40EUR
|0,60EUR
|0,50%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf den unlängst veröffentlichten Quartalsbericht. Sie hob zwar wegen der kurzfristig robusten Frachtraten ihre Jahresschätzungen an, blieb für 2026 und 2027 aber bei ihren unter den Markterwartungen liegenden Prognosen. Nun stünden die seit 2019 deutlich gestiegenen Kosten im Fokus./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 16:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
120,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-40,10%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
120,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-40,20%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten
|
14.08.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fällt: Hapag-Lloyd erleidet Gewinneinbruch (dpa-AFX)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.05.25